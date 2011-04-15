Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/05/2020
10:12

Nokia вступает в Open RAN Policy Coalition

Nokia вступает в Open RAN Policy Coalition, чтобы внести свой вклад в разработку полномасштабного безопасного подхода к строительству мобильных сетей пятого (5G) и последующих поколений. Об этом говорится в сообщении компании.

Вместе со своими заказчиками и другими заинтересованными участниками отрасли, Nokia будет оказывать влияние на выбор стратегических направлений, которые окажут влияние на методы создания беспроводных сетей связи, включая научные исследования и конструкторские разработки в области открытых сетей.

Технология Open RAN (O-RAN) позволяет отделить программное обеспечение от аппаратных средств сетевых компонентов а также использовать открытые интерфейсы. В перспективе эта технология может обогатить мобильную экосистему новыми решениями и бизнес-моделями и сделать эту экосистему по-настоящему мультивендорной. Работая в альянсе O-RAN, Nokia помогала разрабатывать типовые открытые архитектуры и открытые интерфейсы, имеющие критически важное значение для создания совместимых решений O-RAN.

Nokia стала первым крупным вендором, вступившим в O-RAN Alliance. Ее представители были сопредседателями рабочих групп, определивших спецификации интерфейсов Open Fronthaul Interface и контроллеров Near Real-time RAN Intelligent Controller (RIC), позволяющих автоматизировать и оптимизировать сети. Nokia продвигала открытые стандарты не только в составе O-RAN Alliance, но и в 3GPP, Linux Foundation ONAP, ETSI Multi-access Edge Computing (MEC) и во многих других организациях.

Nokia предлагает всеобъемлющий портфель решений в области сетевого оборудования, программного обеспечения, услуг и лицензирования, доступный по всему миру. Среди заказчиков - операторы связи, сети которых, построенные с использованием радиооборудования Nokia.


"AK&M" от 19.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100