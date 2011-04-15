Nokia вступает в Open RAN Policy Coalition, чтобы внести свой вклад в разработку полномасштабного безопасного подхода к строительству мобильных сетей пятого (5G) и последующих поколений. Об этом говорится в сообщении компании.



Вместе со своими заказчиками и другими заинтересованными участниками отрасли, Nokia будет оказывать влияние на выбор стратегических направлений, которые окажут влияние на методы создания беспроводных сетей связи, включая научные исследования и конструкторские разработки в области открытых сетей.



Технология Open RAN (O-RAN) позволяет отделить программное обеспечение от аппаратных средств сетевых компонентов а также использовать открытые интерфейсы. В перспективе эта технология может обогатить мобильную экосистему новыми решениями и бизнес-моделями и сделать эту экосистему по-настоящему мультивендорной. Работая в альянсе O-RAN, Nokia помогала разрабатывать типовые открытые архитектуры и открытые интерфейсы, имеющие критически важное значение для создания совместимых решений O-RAN.



Nokia стала первым крупным вендором, вступившим в O-RAN Alliance. Ее представители были сопредседателями рабочих групп, определивших спецификации интерфейсов Open Fronthaul Interface и контроллеров Near Real-time RAN Intelligent Controller (RIC), позволяющих автоматизировать и оптимизировать сети. Nokia продвигала открытые стандарты не только в составе O-RAN Alliance, но и в 3GPP, Linux Foundation ONAP, ETSI Multi-access Edge Computing (MEC) и во многих других организациях.



Nokia предлагает всеобъемлющий портфель решений в области сетевого оборудования, программного обеспечения, услуг и лицензирования, доступный по всему миру. Среди заказчиков - операторы связи, сети которых, построенные с использованием радиооборудования Nokia.





"AK&M" от 19.05.2020