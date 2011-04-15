МКБ приобрёл 100% уставного капитала "Русского народного банка"

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ПАО "Московский кредитный банк" приобрело 100% уставного капитала АО КБ "Русский народный банк". Об этом говорится в сообщении МКБ.
Изменение доли произошло 18 мая.
Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев.
AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 19.05.2020
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