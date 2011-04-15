МКБ приобрёл 100% уставного капитала "Русского народного банка"

ПАО "Московский кредитный банк" приобрело 100% уставного капитала АО КБ "Русский народный банк". Об этом говорится в сообщении МКБ.



Изменение доли произошло 18 мая.

Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 19.05.2020