Все тоннели большой кольцевой линии московского метро будут готовы в 2021 году

Проходку тоннелей на всем протяжении большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить через год. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Глава Стройкомплекса отметил, что параллельно ведутся работы по строительству станций на всем протяжении кольца.



"Всего на БКЛ будет размещена 31 станция. Новое кольцо позволит сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо, шесть на Московские центральные диаметры и 11 на радиальные линии железных дорог", - пояснил А.Бочкарев.



Ранее глава Стройкомплекса заявил, что строительство тоннеля на восточном участке БКЛ метро между станциями "Кленовый бульвар" и "Каширская" планируется завершить осенью этого года.



По его словам, БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии, что позволит разгрузить действующую Кольцевую линию и станции в центре города.



Напомним, строительство московской БКЛ длиной 70 км является крупнейшим в мире проектом в области метростроения.



"БКЛ станет самой протяженной подземной кольцевой линией метро в мире, обогнав Вторую кольцевую линию Пекинского метро длиной 57 км", - добавил заммэра.



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Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем в будни услугами метрополитена пользуются 9 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему) с 275 станциями (238 станций метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская" (Кольцевая линия), "Новогиреево", "Щёлковская", "Выхино", "Новокосино", "ВДНХ", "Бауманская", через которые ежедневно проходят от 80 до 138 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 19.05.2020