ВымпелКом планирует выплатить дивиденды за 2019 год на 30 млрд руб.

Совет директоров ПАО "ВымпелКом" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды из расчёта 585 руб. на обыкновенную и 0.1 коп. на привилегированную. Об этом говорится в сообщении компании.



По обыкновенным акциям решено направить почти 30 млрд руб., по привилегированным - 6.426 тыс. руб.



Годовое собрание акционеров назначено на 30 июня. В ходе собрания будет избран совет директоров, в список кандидатов в который вошли: Александр Казбеги (Alexander Kazbegi), Махтерем Каан Терзиоглу (Muhterem Kaan Terzioglu), Мурат Киркгоз (Murat Kirkgoz), Серджи Херреро Ногаера (Sergi Herrero Noguera), Серкан Окандан (Serkan Okandan). Также акционерам предстоит утвердить годовой отчет и рассмотреть другие вопросы.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.



Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.



Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



Выручка ВымпелКома по МСФО в I квартале 2020 года снизилась на 2.6% до 67.457 млрд руб. с 69.247 млрд руб. годом ранее. Сервисная выручка в мобильном сегменте сократилась на 4.4% до 52.5 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 8.9% до 28.18 млрд руб. с 30.934 млрд руб.



"AK&M" от 19.05.2020