Совет директоров ВымпелКома принял решение реорганизовать компанию

Совет директоров ПАО "ВымпелКом" принял решение реорганизовать компанию. Об этом говорится в сообщении оператора.



В частности, ВымпелКом будет реорганизован в форме выделения из него ООО "Сети связи 2020".



Создаваемой при выделении компании переходит часть прав и обязанностей, а также часть имущества реорганизуемого в форме выделения ПАО. Единственным участником компании "Сети связи 2020" становится ВымпелКом. Уставный капитал выделяемой компании - 10 тыс. руб., гендиректором избран Константин Зудин.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.



Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



Выручка ВымпелКома по МСФО в I квартале 2020 года снизилась на 2.6% до 67.457 млрд руб. с 69.247 млрд руб. годом ранее. Сервисная выручка в мобильном сегменте сократилась на 4.4% до 52.5 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 8.9% до 28.18 млрд руб. с 30.934 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 19.05.2020