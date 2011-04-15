Акционеры Legg Mason одобрили слияние с Franklin Templeton. Об этом говорится в сообщении компании.



Собрание состоялось 15 мая. О слиянии было объявлено 18 февраля.



Franklin согласилась приобрести Legg Mason по цене $50 за обыкновенную акцию наличными. Кроме того, в рамках сделки Franklin берет на себя долговые обязательства Legg Mason.



При условии одобрения сделки регулятором и исполнении других условий, сделка может быть закрыта в III квартале этого года.



Legg Mason - американская компания по управлению активами. Компания Legg Mason & Company образовалась в 1970 году в результате объединения основанной в 1899 году компании Mackubin & Company (впоследствии Legg & Company) и Mason & Company, основанной Реймондом Мэйсоном в 1962 году.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 19.05.2020