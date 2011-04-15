"Аэроэкспресс" с 21 по 31 мая отменяет рейсы на Шереметьевском направлении

"Аэроэкспресс" с 21 по 31 мая 2020 года отменяет рейсы на Шереметьевском направлении в связи с временным закрытием межтерминального перехода в аэропорту Шереметьево между терминалами В и Е. Об этом говорится в сообщеии перевозчика.



В указанные даты будут курсировать только рейсы отправлением в 07:05 и 16:05 с Белорусского вокзала и в 06:15, 08:15 и 17:15 из "Шереметьево". Напомним, поезда "Аэроэкспресс" прибывают в зону терминала Е. Все внутренние авиарейсы в настоящее время обслуживаются в терминале В.



Добраться до аэропорта "Шереметьево" можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". С 21 мая частота движения автобусов будет увеличена - автобусы будут отправляться каждые 30 минут с 07:00 до 21:00 в сторону аэропорта и с 07:30 до 21:30 из аэропорта.



Экспресс-автобусы следуют по платной трассе без остановок напрямую до терминала В аэропорта "Шереметьево", откуда в настоящее время осуществляются все внутренние рейсы. Время в пути составляет 20 минут.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность Аэроэкспресса направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.



Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% и составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.



Чистая прибыль "Шереметьево" за 2019 год по МСФО выросла в 2 раза до 22.341 млрд руб. с 11.021 млрд руб. годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 38.8% до 27.083 млрд руб. с 19.513 млрд руб., операционные расходы - на 43% до 55.005 млрд руб. с 38.467 млрд руб.



"AK&M" от 19.05.2020