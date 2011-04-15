СП предлагает включить обновление парка машин скорой помощи и школьных автобусов в нацпроекты

Мероприятия по обновлению парка автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов должны быть не только продолжены, но и включены в состав профильных нацпроектов. Такое предложение выдвинула Счетная палата по итогам очередной проверки расходования средств на закупку этих транспортных средств.



"Реализация программ обновления парка машин скорой помощи и школьных автобусов имеет высокую социальную значимость и непосредственно влияет на качество оказываемых услуг населению. В случае продолжения финансирования, мероприятия, по нашему мнению, необходимо будет включить в национальные проекты "Здравоохранение" и "Образование", - заявил аудитор Андрей Перчян на коллегии по итогам проверки.



В 2019 году Минпромторг закупил у единственных исполнителей 2451 школьных автобусов и 1549 карет скорой помощи на 10 млрд руб. Всего с начала мероприятия в 2016 году в регионы поставлено свыше 16 тыс. единиц техники общей стоимостью – 35 млрд руб. "В целом мы оцениваем выполнение мероприятий как эффективное. Деньги полностью освоены, транспортные средства поступили в распоряжение субъектов", - констатировал аудитор.



Вместе с тем есть и недостатки. В частности, анализ показал, что распределение скорых осуществлялось неравномерно и не в полной мере соответствовало методике Минздрава. Например, поставки в Республику Алтай превысили заявленную потребность более чем в 2 раза, в Ингушетию – в 4 раза. "Потребность отдельных регионов, где по состоянию на первое января 2019 года степень износа автомобилей превышала 70%, удовлетворена на низком уровне – от 17% до 61%. Кроме того, при распределении не учитывался один из ключевых показателей доступности скорой помощи – "доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут", - сообщил А.Перчян.



Анализ также выявил риски предоставления недостоверных данных о потребности регионов в транспортных средствах. "То есть данные, которые регионы направляли в Министерство и Счетную палату, различаются", - пояснил аудитор.



Причину этого Счетная палата видит в отсутствии установленных нормативов обеспечения медицинских и образовательных учреждений транспортными средствами. Кроме того, СП считает необходимым провести инвентаризацию потребности регионов в автомобилях скорой помощи и школьных автобусах.



Также Счетная палата обратила внимание на значительный рост потребности регионов в автобусах, несмотря на оказанную им поддержку. Если потребность в скорых с 2016 года сократилась на 28%, то в автобусах выросла почти на 56%. В основном повышенный спрос объясняется новыми требованиями к школьным автобусам: с 1 июля 2020 года групповые перевозки детей можно осуществлять на автобусах, с года выпуска которых прошло не более 10 лет. "Это еще раз говорит о том, что мероприятия по обновлению парка автомобилей в субъектах необходимо продолжать. Без государственной поддержки есть риски снижения качества оказываемых населению услуг", - подчеркнул аудитор.



"AK&M" от 19.05.2020