"Газпром нефть" приступает к освоению крупнейших газоконденсатных месторождений ЯНАО

"Газпромнефть-Заполярье" (дочернее общество "Газпром нефти") начнёт разработку неоком-юрских залежей Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и Харасавэйского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал, а также ачимовских отложений и нефтяных оторочек Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Надым-Пур-Тазовском районе ЯНАО. Об этом говорится в сообщении компании.



Проекты будут реализовываться на основании долгосрочных рисковых операторских договоров с владельцами лицензий, ООО "Газпром добыча Надым" и ООО "Газпром добыча Уренгой", которые разрабатывают вышележащие пласты месторождений. При освоении новых активов "Газпром нефть" использует опыт и компетенции в области разработки ачимовской толщи и нефтяных оторочек. Реализация проектов будет выполняться при взаимодействии с ПАО "Газпром" по основным этапам в целях безусловного достижения установленных ключевых показателей эффективности.



В 2020 году на Бованенковском и Харасавэйском месторождениях "Газпромнефть-Заполярье" обустроит по одной кустовой площадке и пробурит по две скважины для снятия геологических неопределенностей. Всего в рамках проекта предприятием будет построено более 250 высокотехнологичных скважин. Начало промышленной разработки неоком-юрских залежей Бованенковского и Харасавэйского месторождений запланировано на 2025 и 2026 годы. Максимальный ежегодный уровень добычи на активах будет достигнут к 2031 году и составит более 38 млрд кубометров газа и до 4.1 млн т конденсата. В настоящее время на месторождениях ведутся подготовительные работы и обустройство кустовых площадок.



На Уренгойском НГКМ в 2020 году будут пробурены 2 эксплуатационные газоконденсатные скважины. Полученные с их помощью данные помогут уточнить геологические особенности строения ачимовских залежей участка 3А месторождения. Всего "Газпромнефть-Заполярье" планирует пробурить на данном активе 32 высокотехнологичные горизонтальные скважины. Пиковый уровень добычи ожидается в 2024 году. Он составит 5 млрд кубометров газа и до 1.5 млн т газового конденсата.



Второй фазой проекта станет освоение валанжинской залежи нефтяных оторочек Уренгойского НГКМ. Сейчас предприятием готовится программа переиспытания разведочных скважин. Ее результаты будут использованы при выборе концепции разработки неокомской залежи.



Газпромнефть-Заполярье" разрабатывает ачимовские залежи участка 3А Уренгойского НГКМ.



Схема долгосрочных рисковых операторских отношений позволяет "Газпром нефти" вести деятельность на активах "Газпрома" на условиях, аналогичных собственному владению лицензией, консолидировать запасы, добычу и финансовый результат от разработки месторождений. Особенность механизма работы такой формы контракта состоит в том, что "Газпром нефть" инвестирует собственные средства в геологоразведочные работы и строительство объектов инфраструктуры.



За счет работы на основе долгосрочных рисковых операторских договоров компания существенно расширила портфель проектов, приступив к освоению нефтяных оторочек, ачимовских залежей и неоком-юрских газовых и газоконденсатных залежей. В настоящее время "Газпромнефть-Заполярье" разрабатывает части девяти месторождений, лицензиями на которые владеют "Газпром" и его дочерние общества: Песцовое, Ен-Яхинское, Западно-Таркосалинское, Чаяндинское, Ямбургское, Оренбургское, Уренгойское, Харасавэйское и Бованенковское.



ООО "Газпром добыча Надым" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром". Основные направления деятельности: добыча и подготовка газа и газового конденсата.



Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.



Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для Надыма и Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.



В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 15 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа - более 100 млрд куб. м.



В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.



ООО "Газпром добыча Уренгой" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром", создано для разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В состав производственного комплекса входят: 22 установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла, 20 дожимных компрессорных станций, пять станций охлаждения газа, свыше 2800 скважин, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата.



На предприятии трудятся более 12 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.



Нефтяная оторочка - это часть нефтегазовой или нефтегазоконденсатной залежи, в которой газ занимает существенно больший объем, чем нефть. Фактически это тонкая прослойка нефти между значительно большей по объему газовой шапкой и водоносным слоем. Эффективная разработка таких сложных с геологической точки зрения ресурсов требует внедрения новых технологических решений при бурении сложных скважин, поиска способов подъема жидкости с высоким содержанием газа и высокой точности интегрированного проектирования.



Ачимовские залежи - пласты, расположенные в нижней части меловых отложений практически непосредственно над баженовской свитой (группа горных пород в Западной Сибири, залегающих на глубинах двух-трёх-четырех километров). Ачимовские залежи распространены в центральной зоне Западно-Сибирского бассейна, наиболее мощные пласты выявлены в Надымском и Пуровском районах ЯНАО. Ачимовские залежи характеризуются сложным геологическим строением, что требует применения технологически сложных методов при освоении этих запасов.



Неоком-юрские газовые и газоконденсатные залежи - глубокие пласты Харасавэйского и Бованенковского месторождений, относящиеся к нижнему отделу Меловой и Юрской систем, располагающиеся на глубинах от 1600 до 3300 метров и характеризующиеся сложными геологическими условиями: высоким пластовым давлением и часто - низкой проницаемостью коллектора.



Бованенковское месторождение - крупнейшее на полуострове Ямал газовое месторождение. Начальные запасы газа составляют 4.9 трлн куб. м. Газпром начал здесь добычу в 2012 году. Проектный уровень добычи газа на Бованенковском месторождении - 115 млрд куб. м в год. В перспективе - до 140 млрд куб. м в год за счет подключения неоком-юрских залежей.



Харасавэйское месторождение расположено на полуострове Ямал севернее Бованенковского месторождения, преимущественно на суше полуострова и частично - в акватории Карского моря. По размеру запасов газа относится к категории уникальных - 2 трлн куб. м. В марте 2019 года Газпром начал полномасштабную подготовку к освоению сеноман-аптских залежей газа Харасавэйского месторождения.



Уренгойское месторождение - крупнейшее НГКМ в России, по запасам углеводородов отнесено к разряду супергигантских. Начальные запасы газа превышали десять триллионов кубических метров газа. Месторождение было открыто в июне 1966 года. Добыча газа началась в 1978. В 1987 году здесь началась промышленная эксплуатация нефтяных скважин. С 2008 года ведется добыча газа и конденсата из ачимовских отложений.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



"AK&M" от 19.05.2020