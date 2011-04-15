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19/05/2020
11:33

Росавиация проверила пакет документов трёх компаний группы "Аэрофлот" для компенсации расходов

Росавиация проверила пакет документов трёх компаний группы "Аэрофлот". Об этом говористя в сообщении ведомства, которое рассматривает заявки российских авиакомпаний на частичную компенсацию расходов в связи со снижением их доходов из-за падения объёмов пассажирских перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 18 мая 2020 года завершена проверка пакета документов трёх компаний группы "Аэрофлот".

Первым заместителем министра транспорта - руководителем Росавиации Александром Нерадько сегодня подписаны приказы о предоставлении из федерального бюджета субсидий авиакомпаниям, входящим в состав группы "Аэрофлот", на частичную компенсацию расходов. Общая сумма предоставленных ПАО "Аэрофлот", АО "Авиакомпания Россия" и АО "Авиакомпания "Аврора" субсидий составляет 7.89 млрд руб. Группа "Аэрофлот" первой предоставила в Росавиацию всю необходимую документацию.

На рассмотрении в Росавиации находятся документы ещё от шести авиакомпаний. Заявки подали "СмартАвиа", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Азур Эйр", "Азимут" и "Ред Вингс".

В период ограничения пассажирских перевозок данная мера государственной поддержки обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации.

Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки. По состоянию на 31 марта 2020 года парк Группы "Аэрофлот" насчитывал 361 воздушное судно, парк авиакомпании "Аэрофлот" - 247 воздушных судов.

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.

Прибыль Аэрофлота по МСФО за 2019 год составила 13.512 млрд руб. против убытка 55.694 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10.8% до 677.881 млрд руб. с 611.57 млрд руб., показатель EBITDA - на 11.5% до 168.924 млрд руб. со 151.517 млрд руб.

Чистый убыток ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за I квартал 2020 года упал на 4.2% до 16.139 млрд руб. с 16.85 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 11.5% до 100.867 млрд руб. со 114.026 млрд руб.

"AK&M" от 19.05.2020
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