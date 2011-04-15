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19/05/2020
11:39

В Москве работают 99% промышленных предприятий

В Москве работают 99% промышленных предприятий. Об этом говорится в сообщении Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Напомним, с 12 мая 2020 года к работе вернулись промышленные предприятия города, которые временно приостанавливали свою деятельность на период ограничений. Из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.

В период ограничений продолжали свою деятельность 350 промышленных предприятий Москвы, они обеспечивали город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами. С 12 мая поэтапно ещё 361 предприятие восстановило свою работу.

Заммэра также отметил, что, несмотря на спад по загрузке мощностей и отгрузке товаров по ряду направлений, в фармацевтике и производстве медицинских изделий наблюдается ожидаемый рост объёма отгрузки на 5%, на 8% выросла заработная плата работников пищевой отрасли.

Нефтяная промышленность и фармацевтика относятся к менее пострадавшим отраслям - объём загруженности их мощностей в апреле 2020 года по сравнению с апрелем прошлого года снизился на 4-8%. К пострадавшим отнесены пищевая и текстильная промышленность, производство электронного оборудования и ремонт машин, а к наиболее пострадавшим - производство мебели, бумаги и резиновых изделий.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, ключевым условием возобновления и продолжения деятельности является строгое соблюдение мер безопасности сотрудников. "Предприятия возобновили свою работу при условии строго соблюдения мер безопасности сотрудников, сегодня ежедневно на работу в промышленности выходит 381 тыс. человек, все они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходить тестирование. При этом без острой необходимости люди на рабочие места не привлекаются - 31 тыс. сотрудников работают в удалённом режиме, а ещё 16 тыс. находятся в отпусках", - добавил он.

"AK&M" от 19.05.2020
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