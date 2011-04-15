ВТБ рефинансирует автокредиты с отсрочкой платежей

ВТБ запускает в рамках рефинансирования автокредитов программу с отложенными платежами. Об этом говорится в сообщении банка.



Клиенты могут переоформить действующие автокредиты любого банка под более низкую ставку - от 4% годовых - с возможностью не платить по кредиту в течение первых трёх месяцев. В будущем аналогичную программу планируется расширить на кредиты наличными и ипотеку.



Новое предложение позволяет получить отсрочку оплаты ежемесячных платежей сроком на 3 месяца. В течение этого периода клиенту не требуется вносить платежи по кредиту.



Минимальная ставка рефинансирования в 4% доступна клиентам при условии оформления сервисных услуг и программ страхования - защита от потери работы (дисконт 2 п.п.), страхование залога на весь срок кредита (5.5 п.п.), а также пакета "Автолюбитель" (3 п.п.). Все услуги оформляются клиентами по желанию.



Доступный размер автокредита по программе рефинансирования - от 300 тыс. до 3 млн руб. Возраст транспортного средства не должен превышать 10 лет на момент оформления нового кредита. Возможный срок рефинансирования - от года до 5 лет. Автомобиль оформляется в залог банка.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.



"AK&M" от 19.05.2020