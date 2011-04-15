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19/05/2020
11:42

Объем выданных кредитных карт в РФ в апреле уменьшился 63.5%

Банки в апреле 2020 года выдали 0.31 млн новых кредитных карт, что на 63.5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 68.5% - в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Сокращение показателя в апреле 2020 года оказалось сопоставимым с падением, зафиксированным в "кризисном" январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Тогда выдача новых кредитных карт "упала" на 68.7%.

В апреле 2020 года наибольшее количество кредитных карт выдано в Москве (16.3 тыс.), Московской области (13.5 тыс.), Санкт-Петербурге (11.6 тыс.), а также в Новосибирской (11.1 тыс.), и Свердловской (10.6 тыс.) областях.

Снижение показателя отмечено практически во всех регионах. При этом самую серьезную динамику (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в апреле по сравнению с мартом продемонстрировали Краснодарский край (-73.9%), Москва (-70.7%), Московская область (-68.8%), а также Пермский (-67.1%) и Ставропольский (-66.4%) края.



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