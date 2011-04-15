ВТБ запустит бесплатную доставку карт для клиентов

ВТБ до конца мая 2020 года начнёт курьерскую доставку дебетовых карт на дом при заказе на сайте банка. Об этом говорится в сообщении банка.



Услуга будет доступна клиентам, которые не могут посетить офис. Воспользоваться бесплатным сервисом на первом этапе смогут жители 10 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара и Ростов-на-Дону.



В случае успешного развития пилотного проекта банк планирует расширить географию предоставления новой услуги.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.



"AK&M" от 19.05.2020