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19/05/2020
12:07

Объём расходов россиян на товары по итогам прошлой недели вернулся на уровень 2019 года, утверждает Сбербанк

Расходы потребителей на товары и услуги с 11 по 17 мая 2020 года увеличились на 10% по сравнению с предыдущей неделей. В целом товарооборот полностью восстановился до уровней 2019 года. Об этом говорится в сообщении Сбербанка со ссылкой на данные лаборатории по анализу и обработке больших данных "СберДанные".

Увеличение трат по сравнению с неделей 4-10 мая наблюдалось в 70% категорий, которые исследовала лаборатория "СберДанные".

Улучшение динамики наблюдается в 45 из 64 исследуемых категорий. Подобное восстановление аналитики лаборатории отмечают впервые с начала введения карантина.

Очевидны признаки увеличения транспортного сообщения: расходы в сегментах "Дорожные пошлины" и "Топливо, автосервис" выросли на 19.3% и 8.4% соответственно. Постепенно возвращается спрос там, где он падал практически до нуля. В частности, выделяются авиабилеты и ювелирные изделия (+52.6% и +81.1% относительно предыдущей недели).

Объём расходов на товары по итогам недели 11-17 мая вернулся на уровень 2019 года. Изменение относительно прошлого года составляет ровно 0%. Эта цифра всё ещё в значительной степени обеспечивается увеличением покупок в продуктовых магазинах (+8.6% г/г) и маскирует падение в непродовольственных товарах (-7.2%).

"Однако тренд на возвращение покупателей очевиден. С начала апреля прирост относительно предыдущей недели наблюдается уже в пятый раз", - подчёркивается в сообщении.

На прошлой неделе доля онлайн-транзакций составила 17.8% от общего объёма в этом сегменте. За период кризиса она увеличилась более чем в три раза.

Рост онлайн-торговли был меньше: здесь аналитики лаборатории "СберДанные" видят, как традиционная оплата наличными курьеру быстро заменилась на безналичную как более удобный и гигиеничный способ. Такой тренд также свидетельствует о неравномерности восстановления. Наибольшие преимущества получили компании с развитыми цифровыми каналами продаж, полностью офлайн-продавцы всё ещё сильно ограничены жёсткими реалиями карантинного режима.

Падение в услугах сократилось до 43.5% г/г против -48.4% г/г неделей ранее. "Безусловно, преждевременно говорить о какой-либо нормализации. Однако именно сектор услуг будет важнейшим индикатором возвращения к нормальной жизни, когда карантинные ограничения будут снимать. За последнюю неделю дополнительные покупатели появились в категориях "Салоны красоты", "Спорт", "Такси". При этом всё, что связано с путешествиями, остаётся парализованным. Даже в упомянутых авиабилетах падение относительно 2019 года достигает 83.7% г/г. В сегментах "Отели", "Турагентства", "Магазины Duty Free" какого-либо восстановления выручки не отмечается", - говорится в сообщении.

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