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19/05/2020
12:09

Рубль вместе с прочими рисковыми активами демонстрирует оптимизм

Российская валюта на старте торгов находится вблизи отметки 72.4 в паре с долларом и 79.2 в паре с евро. Рубль вместе с прочими рисковыми активами демонстрирует оптимизм по мере того, как инвесторы реагируют на сообщения, появившиеся накануне, об успешных тестах вакцины от коронавируса, проведенных американской компанией Moderna. Об этом говорится в обзоре Nordea.

С начала мая рубль демонстрирует одно из самых существенных укреплений среди валют развивающихся стран (+2.6% в паре с евро и +1.7% в паре с долларом). Поддержку российской валюте также оказывает восстановление цен на нефть до уровней выше $35 за баррель.

Сегодня Минфин объявит параметры предстоящего завтра аукциона по размещению ОФЗ, которые в рамках завтрашних торгов вновь могут оказать дополнительную поддержку рублю. В моменте рубль остается бенефициаром оптимизма на глобальных площадках. Факторами риска остаются взаимная риторика между США и Китаем и динамика распространения вируса после смягчения ограничений в целом ряде стран.


"AK&M" от 19.05.2020
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