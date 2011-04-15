Российская валюта на старте торгов находится вблизи отметки 72.4 в паре с долларом и 79.2 в паре с евро. Рубль вместе с прочими рисковыми активами демонстрирует оптимизм по мере того, как инвесторы реагируют на сообщения, появившиеся накануне, об успешных тестах вакцины от коронавируса, проведенных американской компанией Moderna. Об этом говорится в обзоре Nordea.



С начала мая рубль демонстрирует одно из самых существенных укреплений среди валют развивающихся стран (+2.6% в паре с евро и +1.7% в паре с долларом). Поддержку российской валюте также оказывает восстановление цен на нефть до уровней выше $35 за баррель.



Сегодня Минфин объявит параметры предстоящего завтра аукциона по размещению ОФЗ, которые в рамках завтрашних торгов вновь могут оказать дополнительную поддержку рублю. В моменте рубль остается бенефициаром оптимизма на глобальных площадках. Факторами риска остаются взаимная риторика между США и Китаем и динамика распространения вируса после смягчения ограничений в целом ряде стран.





"AK&M" от 19.05.2020