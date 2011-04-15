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19/05/2020
12:23

Инфляция в РФ в 2020 году составит 3.8–4.8%, ЦБ

Инфляция в РФ по итогам 2020 года составит 3.8–4.8% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

Годовая инфляция в апреле 2020 года выросла на 0.6 п.п. до 3.1%. Как и в марте, ускорение роста потребительских цен происходило под действием временного повышения спроса на товары первой необходимости в условиях действия режима самоизоляции в российских регионах, а также произошедшего ослабления рубля, подчёркивает ЦБ.

В большей мере подорожали крупы, макароны, лимоны, непродовольственные товары первой необходимости, что повлияло на повышение годовых темпов роста цен на товары в целом. Рост цен на услуги, напротив, несколько замедлился, что было связано с приостановкой оказания многих из них и снижением спроса на те услуги, предоставление которых продолжалось.

В ближайшее время, по оценкам Банка России, давление на цены продовольствия будет ослабевать по мере смягчения режима самоизоляции.

В дальнейшем вероятно повышение годовой инфляции, в том числе по причине выхода из расчёта низких значений лета—осени 2019 года. В то же время по мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние снижения внутреннего и внешнего спроса вследствие ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

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