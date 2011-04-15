Ингосстрах запустил акцию "Оставайся с нами" для аккуратных водителей

Ингосстрах объявляет о запуске акции "Оставайся с нами", предусматривающей особые условия заключения договора КАСКО для аккуратных водителей. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Воспользоваться специальным предложением могут клиенты, у которых истек срок действия договора КАСКО с Ингосстрахом, и они пока не приняли решение о его дальнейшей пролонгации. Таким страхователям предоставляется возможность получить компенсацию в размере 20% от стоимости нового полиса в виде баллов программы лояльности "Высота" в случае его приобретения сроком на 1 год. Принять участие в акции могут страхователи, для которых истекший договор КАСКО являлся первичным, либо с момента завершения предыдущего договора прошло более 2 лет. Ключевое условие – в период действия истекшего и вновь заключенного договоров страхования по ним не было заявлено ни одного страхового случая.



Для участия в акции клиенту необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте "Высота.рф". Сразу после регистрации участнику начисляются 200 приветственных баллов. Начисление баллов участникам акции производится автоматически после истечения срока действия договора страхования, приобретенного в рамках акции. Стоимость баллов рассчитывается по формуле "1 балл = 1 рубль". Накопленные баллы дают возможность получать поощрения и привилегии от организатора и партнеров программы: можно оплатить до 100% стоимости электронных сертификатов от многочисленных партнеров "Высоты", например, оформить за баллы подписку на онлайн-кинотеатр или оплатить покупки в популярных интернет-магазинах.



Начисление баллов по акции "Оставайся с нами" не отменяет стандартного начисления баллов за покупку договора страхования в размере от 3% до 4.5% в зависимости от статуса участия в программе в соответствии с правилами программы лояльности "Высота".



"В непростой экономической ситуации важность добровольного страхования возрастает как никогда, ведь это наиболее эффективный способ защитить свое имущество от непредвиденных обстоятельств. Мы решили поддержать безаварийных клиентов, которые в связи со сложной эпидемиологической ситуацией не успели продлить договор каско, и предложить им новый полис на еще более выгодных условиях. Программа лояльности "Высота" предоставляет возможность воспользоваться привилегиями и поощрениями, предоставляемыми нами и нашими партнерами", – комментирует руководитель дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.



Акция распространяется на страховые продукты Премиум (в том числе, договоры с включенными опциями "Только полная гибель", "Прагматик+", "Франшиза по каждому случаю", "Франшиза со второго страхового случая"), Оптимал и на аналогичные продукты с автопроизводителями.



В акции принимают участие офисы компании, расположенные в Московском регионе, Астраханской, Белгородской, Ижевской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областях, а также в Краснодарском и Пермском краях и Республиках Татарстан и Башкортостан. Заключить договор на новых условиях можно до 31 июля включительно.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 19.05.2020