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19/05/2020
12:31

Райффайзенбанк оформляет 87% кредитов онлайн

Доля потребительских кредитов в мае, оформленных в Райффайзен-Онлайн, достигла 87%, превысив показатели аналогичного периода 2019 года более чем в два раза. Об этом говорится в сообщении банка.

Услуга оформления кредита без посещения отделения или встречи с представителем банка доступна в Райффайзенбанке с 2017 года. Ранее Райффайзенбанк сообщал, что доля потребительских кредитов, выданных онлайн, составила 55%.

АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.

"AK&M" от 19.05.2020
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