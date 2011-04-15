Райффайзенбанк оформляет 87% кредитов онлайн

Доля потребительских кредитов в мае, оформленных в Райффайзен-Онлайн, достигла 87%, превысив показатели аналогичного периода 2019 года более чем в два раза. Об этом говорится в сообщении банка.



Услуга оформления кредита без посещения отделения или встречи с представителем банка доступна в Райффайзенбанке с 2017 года. Ранее Райффайзенбанк сообщал, что доля потребительских кредитов, выданных онлайн, составила 55%.



АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.



"AK&M" от 19.05.2020