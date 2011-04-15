На Дальнем Востоке зарегистрирована новая Дальневосточная электронная таможня

На территории Приморского края официально зарегистрирована Дальневосточная электронная таможня (ДВЭТ). Об этом сообщает Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ).



Новая таможня в составе ДВТУ начнёт принимать электронные декларации на товары, доставляемые сухопутным и воздушным видами транспорта, в начале сентября 2020 года.



На сегодняшний день сформирован временный состав ДВЭТ из 15 штатных единиц, запущены процессы формирования полной структуры и укомплектования таможни. Исполняет обязанности начальника таможни полковник таможенной службы Александр Сафронов. Новый таможенный орган будет располагаться в городе Артёме (Приморский край).



Как рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин, слова которого приводятся в сообщении, предполагается, что Дальневосточная электронная таможня и подчиненный ей Дальневосточный таможенный пост (центр электронного декларирования) (ЦЭД) будут регистрировать и оформлять до 40% всего декларационного массива Дальневосточного таможенного управления, а это примерно 150-160 тыс. деклараций на товары в год.



Таким образом, к концу 2020 года на Дальнем Востоке будут действовать два ЦЭДа: Владивостокский таможенный пост (ЦЭД), подчиненный Владивостокской таможне, а также Дальневосточный таможенный пост (ЦЭД), подчиненный Дальневосточной электронной таможне.



Создание Дальневосточной электронной таможни и подчиненного ей ЦЭД осуществляется в рамках реализации мероприятий Детального плана действий ФТС России по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по реформированию системы таможенных органов в период с 2018 года по 2020 год.



Всего в системе таможенных органов Российской Федерации предполагается создание 16 ЦЭДов.



"AK&M" от 19.05.2020