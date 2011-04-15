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19/05/2020
13:53

S7 со 2 июня откроет регулярный рейс по маршруту Новосибирск-Волгоград

S7 Airlines со 2 июня 2020 года приступит к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Новосибирск-Волгоград. Об этом говорится в сообщении компании.

Полёты планируется осуществлять на Airbus A320neo два раза раза в неделю - по вторникам и четвергам.

По вторникам рейс S7 5131 вылетает из аэропорта "Толмачёво" в 07:05, прилёт в Волгоград - в 08:20. Рейс S7 5132 из Волгограда вылетает в Новосибирск в 09:10, прилёт - в 16:05. По четвергам рейс выполняется в вечернее время. Вылет из аэропорта "Толмачёво" в 22:30, прилёт в аэропорт "Гумрак" в 23:45. Обратный вылет - в 00:35 по пятницам, прилёт в Новосибирск в 07:30. Для каждого аэропорта указано местное время.

Начало полётов стало возможным благодаря государственной программе субсидирования региональных авиаперевозок. Направление Новосибирск-Волгоград включено в перечень субсидируемых по постановлению Правительства, софинансируется бюджетами Новосибирской и Волгоградской областей.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.

"AK&M" от 19.05.2020
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