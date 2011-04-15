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19/05/2020
14:13

Банк "Интеза" запускает новый сезонный вклад "уДачный"

Банк "Интеза" расширяет линейку вкладов и предлагает новый сезонный вклад "уДачный" с возможностью оформления онлайн. Об этом говорится в сообщении банка.

Частным клиентам предлагается воспользоваться этим предложением для надёжной сохранности средств и решения среднесрочных инвестиционных целей. По вкладу предусмотрена возможность оформления онлайн с использованием системы "Электронный Банк mia.bancaintesa".

Вклад открывается на 181 и 271 день с максимальной ставкой до 5.5% годовых.

Минимальная сумма вклада - 100 тыс. руб. Максимальная сумма вклада не ограничена. Выплата процентов - в конце срока вклада.

Вклады до 1.4 млн руб. застрахованы.
Акция проводится до 18 июня 2020 года включительно.
АО "Банк Интеза" - дочерний банк группы Intesa Sanpaolo (Италия), которая является одной из крупнейших в еврозоне. Банк предоставляет широкий спектр банковских услуг предприятиям и частным лицам. Основные направления деятельности банка - корпоративное кредитование и кредитование малых и средних предприятий. Банк относится к кредитным организациям со 100% иностранным капиталом.

"AK&M" от 19.05.2020
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