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19/05/2020
14:24

Инфляционные ожидания населения в начале мая стали более позитивными, ЦБ

Инфляционные ожидания населения в начале мая стали более позитивными. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на результаты опроса.

Среди наиболее подорожавших товаров реже стали называть товары длительного хранения (крупы, сахар, макароны), а также фрукты и овощи, темп роста цен на которые замедлился в конце апреля — первой половине мая. При этом высокой остается доля респондентов, отмечающих значительный рост цен на мясную и молочную продукцию.

Опрос показал сохраняющуюся негативную динамику в оценках респондентами изменения их материального положения. Чаще всего такое ухудшение опрошенные продолжают связывать со снижением доходов. При этом ожидания изменения материального положения в ближайший месяц стали более позитивными по сравнению с первым и вторым апрельскими опросами.



"AK&M" от 19.05.2020
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