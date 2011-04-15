Инфляционные ожидания населения в начале мая стали более позитивными, ЦБ

Инфляционные ожидания населения в начале мая стали более позитивными. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на результаты опроса.



Среди наиболее подорожавших товаров реже стали называть товары длительного хранения (крупы, сахар, макароны), а также фрукты и овощи, темп роста цен на которые замедлился в конце апреля — первой половине мая. При этом высокой остается доля респондентов, отмечающих значительный рост цен на мясную и молочную продукцию.



Опрос показал сохраняющуюся негативную динамику в оценках респондентами изменения их материального положения. Чаще всего такое ухудшение опрошенные продолжают связывать со снижением доходов. При этом ожидания изменения материального положения в ближайший месяц стали более позитивными по сравнению с первым и вторым апрельскими опросами.







"AK&M" от 19.05.2020