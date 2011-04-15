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19/05/2020
14:50

В начале мая 27% россиян тратили сбережения на текущие расходы, опрос по заказу ЦБ

В начале мая на 3 п.п. (до 30%) выросла доля респондентов, которым пришлось тратить сбережения в последние две недели, в том числе 27% тратили их на текущие расходы. Не тратили сбережения 33%, у 35% на момент опроса сбережений не было. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 30 апреля по 7 мая компанией "инФОМ" по заказу Банка России.

Продолжается рост числа работников, потерявших в заработной плате и других выплатах (с 9% до 16%), и рост (с 7% до 10%) доли отправленных в отпуск за свой счет. При этом обе проблемы в большей мере затрагивают работников частных предприятий.

Доля работающих по найму сокращается, причем в основном за счет тех, кто работал на частных предприятиях. Доля же безработных выросла с 4% до 7%. Об увольнениях среди знакомых за последние две недели слышали 37% опрошенных, что на 10 п.п. больше, чем месяцем ранее.

С середины апреля на 4 п.п. (до 11% от работающих по найму) выросла доля отправленных в оплачиваемый отпуск - в основном за счет сотрудников бюджетной сферы. Снизилась (на 3 п.п.) доля полностью или частично переведенных на удаленную работу (до 21% от всех наемных работников).




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