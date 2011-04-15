Новикомбанк предоставит на финансирование цифровизации здравоохранения более 500 млн руб.

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", предоставил банковские гарантии Национальному центру информатизации (НЦИ) для выполнения работ по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. Об этом говорится в сообщении банка.



Выданные банком гарантии - более 500 млн руб. позволяют обеспечить контракты на сумму около 2.4 млрд руб.



В рамках нацпроекта "Здравоохранение" НЦИ реализует программу по созданию единого цифрового контура здравоохранения. В настоящее время уже готово 13 обслуживаемых и развиваемых подсистем. В частности, работают вертикально-интегрированные информационные системы для оказания медицинской помощи в сфере онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, акушерства и неонатологии, а также в части профилактической медицины.



Кроме того, в рамках проекта осуществляется разработка автоматизированных рабочих мест медицинского работника на базе вычислительной техники российского производства, совместимой с сертифицированными ФСТЭК российскими операционными системами. Планируется организация АРМ в медицинских учреждениях 85 субъектов РФ.



АО АКБ "Новикомбанк" (Москва, ИНН 7706196340) создано в 1993 году и специализируется на кредитовании крупных корпоративных клиентов и РКО юрлиц. Филиалы банка расположены в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти и Санкт-Петербурге, банк также имеет четыре дополнительных и два операционных офиса. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является госкорпорация "Ростех".



Правительство РФ определило Новикомбанк головным банком для госкорпорации "Ростех".



"AK&M" от 19.05.2020