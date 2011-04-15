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19/05/2020
16:02

Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей

Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя Правительства

РФ Андрей Белоусов.
Мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате. Кроме того, арендодатель должен быть собственником недвижимости, и его основной вид деятельности – соответствовать коду ОКВЭД 68.2 "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом".

Отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.


"AK&M" от 19.05.2020
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