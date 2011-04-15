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19/05/2020
16:09

Правительство утвердило правила дистанционной продажи лекарств

Правительство РФ утвердило правила дистанционной продажи лекарств. Онлайн можно будет приобрести безрецептурные препараты. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя Правительства Андрей Белоусов.

Для того чтобы получить право на торговлю в новом формате, потребуется направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Служба обязана рассмотреть их в течение пяти дней. После этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону, а также осуществлять доставку лекарств.

В числе важных условий – наличие лицензии на этот вид деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее одного года, сайта или мобильного приложения, собственной курьерской службы или договора с компанией, предоставляющей такие услуги.

Министерству здравоохранения поручено в течение шести месяцев со дня вступления постановления в силу организовать мониторинг применения утверждённых правил и представить в Правительство доклад о результатах.

"AK&M" от 19.05.2020
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