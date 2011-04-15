Московский урбанфорум перенесен на июль 2021 года

Проведение Московского урбанистического форума (МУФ) перенесено на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Московский урбанфорум - одно из важнейших отраслевых мероприятий мирового уровня, которое ежегодно проводится в российской столице. Принимая во внимание сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы решили перенести проведение МУФ и сопровождающий его конгресс Urban Health на июль следующего года", - заявил А.Бочкарев.



Глава Стройкомплекса отметил, что МУФ пройдет с 1 по 4 июля 2021 года. Все запланированные мероприятия, выступления и исследования будут реализованы.



Говоря об исследованиях, проводимых в рамках Форума, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин отметил, что работа будет продолжена.



"Исследовательская работа продолжается и посвящена таким важным темам, как здоровье мегаполисов, их устойчивое развитие, проектирование человеко-ориентированного города, популяризация городских сервисов и услуг. Результаты этой масштабной работы будут готовы и представлены по плану в июле 2020 года", - сказал С.Лёвкин.



Напомним, Московский урбанистический форум проводится ежегодно с 2011 года и привлекает к себе внимание делового международного сообщества. МУФ дает возможность экспертам в области градостроительства, архитектуры и урбанистики наладить диалог, обменяться опытом и получить новые знания.



"AK&M" от 19.05.2020