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19/05/2020
16:32

Московский урбанфорум перенесен на июль 2021 года

Проведение Московского урбанистического форума (МУФ) перенесено на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Московский урбанфорум - одно из важнейших отраслевых мероприятий мирового уровня, которое ежегодно проводится в российской столице. Принимая во внимание сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы решили перенести проведение МУФ и сопровождающий его конгресс Urban Health на июль следующего года", - заявил А.Бочкарев.

Глава Стройкомплекса отметил, что МУФ пройдет с 1 по 4 июля 2021 года. Все запланированные мероприятия, выступления и исследования будут реализованы.

Говоря об исследованиях, проводимых в рамках Форума, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин отметил, что работа будет продолжена.

"Исследовательская работа продолжается и посвящена таким важным темам, как здоровье мегаполисов, их устойчивое развитие, проектирование человеко-ориентированного города, популяризация городских сервисов и услуг. Результаты этой масштабной работы будут готовы и представлены по плану в июле 2020 года", - сказал С.Лёвкин.

Напомним, Московский урбанистический форум проводится ежегодно с 2011 года и привлекает к себе внимание делового международного сообщества. МУФ дает возможность экспертам в области градостроительства, архитектуры и урбанистики наладить диалог, обменяться опытом и получить новые знания.

"AK&M" от 19.05.2020
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