Субсидии на поддержку занятости МСП одобрены 244.5 тыс. компаниям, Минэкономразвития

Сумма платежей по ним составляет 10.4 млрд руб., из них 7.7 млрд руб. уже дошли до 180.3 тыс. предпринимателей, остальным денежные средства в ближайшие дни выплатит Федеральное казначейство. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Всего, по данным ФНС, по состоянию на 18 мая 2020 года подано 472.8 тыс. заявлений, 311 тыс. отвечают всем необходимым критериям.



Общее количество организаций, отвечающим критериям выплаты субсидии, составляет 1.3 млн организаций и ИП.



Ключевое условие получения субсидии МСП – сохранение численности работников на уровне не менее 90% от их количества в марте 2020 года (либо снижение не более чем на 1 человека по отношению к марту 2020 года). На эти цели Правительство РФ выделило 81.1 млрд руб.



"AK&M" от 19.05.2020