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19/05/2020
17:02

В.Путин не исключил переноса срока реализации ряда нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин не исключил переноса срока реализации ряда нацпроектов. Об этом свидетельствует стенограмма совещания по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, размещённая на сайте Кремля.

"Давайте не будем забывать и о текущей работе, в том числе о текущей работе по нацпроектам. Ясно, что по целому ряду объективных обстоятельств, какие-то наши программы - мы уже говорили об этом, ещё будем говорить - могут быть сдвинуты, что называется, вправо, - подчеркнул глава государства.

Чисто по объективным обстоятельствам, по его словам, "мы не сможем их реализовать в этом году".


"AK&M" от 19.05.2020
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