Ингосстрах выплатил 3.5 млн руб. российскому банку в связи с хищением наличности из банкомата

Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере около 3.5 млн руб. российскому банку в связи с хищением денежной наличности из банкомата. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в марте 2020 года в Тамбовской области. Неустановленное лицо совершило кражу со взломом, похитив деньги из банкомата. По данному факту было возбуждено уголовное дело.



Имущество клиента, в том числе банкоматы, платёжные терминалы и наличные денежные средства в них, застраховано в СПАО "Ингосстрах". Общий лимит ответственности по договорам составляет более 17 млрд рублей. В соответствии с условиями страхования покрываются риски утраты, уничтожения или повреждения застрахованного имущества. Договор заключен на 2 года.



Ингосстрах сотрудничает с банком по программам страхования имущества с 2018 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 19.05.2020