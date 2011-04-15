В РФ отзывают 365 автомобилей BMW M8 (серии F91, F92, F93), X3 M (серия F97), X3 (серия G01), X4 (серия G02), 8-й серии (серии G14, G15, G16), реализованных с января по май 2020 года. Об этом сообщил Росстандарт.



Причиной отзыва является существующая опасность вытягивания датчика Холла из корпуса замка ремня безопасности при сгибании или боковом движении из-за недостаточной длины кабеля. Включается звуковой сигнал предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. Включается красный индикатор на панели приборов (напоминание о непристегнутом ремне безопасности). Как следствие, происходит неправильное срабатывание систем безопасности. Натяжения ремня, как важной функции системы безопасности, не происходит. Это может привести к повышению нагрузок от ремня, а также ускорения в области грудной клетки и области шеи. Гарантировать соблюдение всех законодательных требований невозможно.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, замена передних поясных ремней.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

BMW AG (Bayerische Motoren Werke AG) - немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.



Промышленная фирма была основана Карлом Фридрихом Раппом в октябре 1916 года, официально компания BMW была зарегистрирована 20 июля 1917 года, но первоначально - как производитель авиационных двигателей, Bayerische Flugzeug-Werke.



В России автомобили BMW собираются в Калининграде ("Автотор").



"Автотор" - российское автосборочное предприятие в Калининграде. Основано в 1996 году.



ООО "БМВ Русланд Трейдинг" является официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке.



"AK&M" от 19.05.2020