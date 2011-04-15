Группа ГАЗ поставит в Москву 328 автобусов

Ликинский автобусный завод "Группы ГАЗ" поставит в 2020 году в Москву 328 автобусов особо большого класса марки ГАЗ. Об этом говорится в сообщении группы.



Транспорт имеет длину 18.75 м; имеет 42 посадочных места и при эксплуатации в обычном режиме рассчитан на перевозку 162 пассажиров.



В условиях эпидемии использование больших автобусов с просторным салоном позволяет пассажирам соблюдать безопасную дистанцию во время поездки.



Группа "ГАЗ" (ИНН 5200000046) - крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта. В группу входят 13 предприятий в 8-ми регионах РФ, сбытовые и сервисные структуры. Предприятия группы выпускают лёгкие коммерческие и легковые автомобили, автобусы, большегрузные автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины" (владеет 61.05% уставного капитала), который входит в компанию "Базовый элемент" Олега Дерипаски.



"AK&M" от 20.05.2020