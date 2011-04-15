Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 мая 2020 года.



ТЭКУ ПОМОГУТ ДОБРЫМ СЛОВОМ

ОТРАСЛЬ НЕ ЖДЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ



"Ъ" узнал подробности решений по итогам совещания у президента Владимира Путина 29 апреля о влиянии коронавируса на ТЭК. Так, генкомпаниям так и не удалось добиться отмены моратория на начисление штрафов за неоплату ЖКУ - эта мера исключена из перечня поручений. Нефтекомпании же вновь подняли вопрос о переносе уплаты акциза на топливо с НПЗ на заправки, но Минфин выступает категорически против. Также власти подумают о том, чтобы включить компании нефтесервиса с выручкой более 1 млрд руб. в список системообразующих предприятий.





ШТРАФЫ СТИРАЮТ С БУМАГИ

ВСЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВА ПЕРЕВОДЯТ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД



Минкомсвязь подготовила законопроект о переводе в электронный формат всех уведомлений от государства гражданам и организациям, например, о начисленных штрафах и пенях. По официальным данным, в 2019 году было направлено почти 600 млн уведомлений, что обошлось бюджету в 22 млрд руб. Чтобы инициатива заработала, потребуются изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), иначе, например, автовладельцы не смогут обжаловать штрафы ГИБДД, предупреждают эксперты.





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Большинство педагогов российских вузов видят дистанционное обучение исключительно как дополнение к традиционному образованию и обеспокоены, что переход в онлайн приведет к падению качества знаний, профанации и разрушению системы высшего образования в России. Это следует из опроса Министерства науки и высшего образования, проведенного совместно с РАНХиГС. Треть опрошенных пожаловались на отсутствие в квартире места для комфортного ведения занятий, больше половины указали, что им не нравится работать дома. При этом 85,7% преподавателей почувствовали рост служебной нагрузки в связи с переходом в онлайн.





АЭРОПОРТАМ ЗАПЛАТЯТ ЗА ПОТЕРЯННЫХ ПАССАЖИРОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КОМПЕНСИРУЕТ ИМ ПО 195,4 РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА



Российские аэропорты во втором квартале получат компенсации из расчета 195,4 руб. на каждого утраченного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Правила распределения субсидии разработал Минтранс. Учитывая, что правительство собирается выделить аэропортам 10,1 млрд руб. во втором квартале, субсидий хватит, если пассажиропоток упадет не более чем на 92%. Источники "Ъ" в целом довольны правилами и выделенными суммами, хотя даже с их учетом закончат период с убытком. Эксперты же полагают, что аэропортам потребуются субсидии и в третьем квартале.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 20.05.2020