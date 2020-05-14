ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 21 мая в размере 72.3381 руб. против 72.3918 руб. на 20 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



20.05.20 - 72.3918 руб.

19.05.20 - 72.9798 руб.

16.05.20 - 73.2056 руб.

15.05.20 - 73.9298 руб.

14.05.20 - 73.5819 руб.





"AK&M" от 20.05.2020