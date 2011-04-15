Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 мая

Банк России установил на 21 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 47.3308

1 Азербайджанский манат 42.2956

100 Армянских драмов 14.9490

1 Белорусский рубль 30.0333

1 Болгарский лев 40.4734

1 Бразильский реал 12.5676

100 Венгерских форинтов 22.6240

1000 Вон Республики Корея 58.7926

10 Гонконгских долларов 93.3359

1 Датская крона 10.6172

1 Доллар США 72.3381

1 Евро 79.1813

100 Индийских рупий 95.4278

100 Казахстанских тенге 17.4116

1 Канадский доллар 51.9334

100 Киргизских сомов 94.9758

1 Китайский юань 10.1791

10 Молдавских леев 40.7539

1 Новый туркменский манат 20.6976

10 Норвежских крон 72.4243

1 Польский злотый 17.3798

1 Румынский лей 16.3443

1 СДР (специальные права

заимствования) 98.7755

1 Сингапурский доллар 51.0358

10 Таджикских сомони 70.5050

1 Турецкая лира 10.6481

10000 Узбекских сумов 71.2761

10 Украинских гривен 27.2226

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 88.5057

10 Чешских крон 28.8280

10 Шведских крон 74.9043

1 Швейцарский франк 74.6986

10 Южноафриканских рэндов 39.7803

100 Японских иен 67.1694

"AK&M" от 20.05.2020