Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 мая

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Банк России установил на 21 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.3308
1 Азербайджанский манат 42.2956
100 Армянских драмов 14.9490
1 Белорусский рубль 30.0333
1 Болгарский лев 40.4734
1 Бразильский реал 12.5676
100 Венгерских форинтов 22.6240
1000 Вон Республики Корея 58.7926
10 Гонконгских долларов 93.3359
1 Датская крона 10.6172
1 Доллар США 72.3381
1 Евро 79.1813
100 Индийских рупий 95.4278
100 Казахстанских тенге 17.4116
1 Канадский доллар 51.9334
100 Киргизских сомов 94.9758
1 Китайский юань 10.1791
10 Молдавских леев 40.7539
1 Новый туркменский манат 20.6976
10 Норвежских крон 72.4243
1 Польский злотый 17.3798
1 Румынский лей 16.3443
1 СДР (специальные права
заимствования) 98.7755
1 Сингапурский доллар 51.0358
10 Таджикских сомони 70.5050
1 Турецкая лира 10.6481
10000 Узбекских сумов 71.2761
10 Украинских гривен 27.2226
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 88.5057
10 Чешских крон 28.8280
10 Шведских крон 74.9043
1 Швейцарский франк 74.6986
10 Южноафриканских рэндов 39.7803
100 Японских иен 67.1694
"AK&M" от 20.05.2020