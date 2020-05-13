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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 20 мая, в размере 79.1677 руб. против 78.9422 руб. на 19 мая.
Курс евро за последние 5 дней:
19.05.20 - 78.9422 руб.
16.05.20 - 79.1279 руб.
15.05.20 - 79.9033 руб.
14.05.20 - 79.7775 руб.
13.05.20 - 79.4394 руб.
"AK&M" от 19.05.2020