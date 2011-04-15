Повтор! В.Путин не исключил переноса срока реализации ряда нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин не исключил переноса срока реализации ряда нацпроектов. Об этом свидетельствует стенограмма совещания по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, размещённая на сайте Кремля.



"Давайте не будем забывать и о текущей работе, в том числе о текущей работе по нацпроектам. Ясно, что по целому ряду объективных обстоятельств, какие-то наши программы - мы уже говорили об этом, ещё будем говорить - могут быть сдвинуты, что называется, вправо, - подчеркнул глава государства.



Чисто по объективным обстоятельствам, по его словам, "мы не сможем их реализовать в этом году".





"AK&M" от 19.05.2020