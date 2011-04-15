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20/05/2020
11:10

Авиакомпания "Победа" с 20 июня откроет рейсы по маршрут Калининград-Сочи

Авиакомпания "Победа" с 20 июня 2020 года приступит к выполнению регулярных полётов по маршруту Калининград-Сочи. Об этом сообщила пресс-служба сочинского аэропорта.

Рейсы будут выполняться по средам и субботам на воздушном судне Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров.

Вылет из Калининграда по средам в 19:05, прилёт в Международный аэропорт Сочи - в 22:20. Отправление из Калининграда по субботам в 19:30, прибытие в Сочи в 22:55. Вылет в обратном направлении в 15:10. Время в полёте составит 3 часа 15 минут.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического лоукост-авиаперевозчика. Флот "Победы" состоит из 30-ти Boeing737-800, поставленных в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка составляет всего 2.3 года.

"AK&M" от 20.05.2020
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