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20/05/2020
10:25

В Москве с 20 мая возобновлены городские земельно-имущественные торги

В Москве с 20 мая 2020 года возобновлены городские земельно-имущественные торги, говорится в сообщении Департамента города Москвы по конкурентной политике.

В частности, возобновляются торги по аренде и продаже городской недвижимости, заявочные кампании по которым были пролонгированы с начала апреля на весь период "нерабочих дней", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении. "Первый пул торгов стартует 20 мая. До снятия ограничений в полном объёме все аукционы будут проводиться в электронном формате - это 90% от общего количества земельно-имущественных торгов", - пояснил вице-мэр.

"Сейчас продолжается заявочная кампания более чем по 8 тысю объектов недвижимости. Для покупки и аренды участникам доступны нежилые помещения, земельные участки, здания, квартиры, машино-места и нестационарные торговые объекты. При этом Москва сохраняет действующие льготные программы и постоянно расширяет список выставляемой на торги недвижимости", - подчеркнул руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"AK&M" от 20.05.2020
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