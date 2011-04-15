Сеть клиник "Будь Здоров" предлагает клиентам услугу тестирования на антитела к COVID-19

Сеть клиник "Будь Здоров", принадлежащая страховой компании "Ингосстрах", закупила тесты на антитела к COVID-19 и готова предложить новую услугу пациентам. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Тестирование на антитела к коронавирусу даст пациенту информацию не только о наличии болезни в острой фазе, но и о перенесённом ранее заболевании.



Для проведения тестирования на антитела к COVID-19 в сети клиник "Будь Здоров" будет использоваться один из самых надёжных наборов реагентов, произведённых в Германии компанией EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG. По результатам теста можно будет судить о том, сталкивался ли человек с COVID-19 и выработан ли в его организме иммунный ответ.



Тестирование даст информацию о наличии или отсутствии антител IgM, которые, как правило, определяются в крови уже через 5 дней после начала заболевания и достигают пика в промежутке от одной до четырёх недель, а затем снижаются до диагностически незначительных уровней в течение нескольких месяцев. Также анализ покажет наличие или отсутствие антител IgG, которые призваны обеспечить длительную защиту организма от вируса. Их выработка в организме происходит более медленно, чем антител класса IgM, однако ответ на патогенный раздражитель сохраняется более устойчивый. Антитела класса IgG могут показывать наличие в организме иммунитета к вирусу.



"Тестирование на антитела к коронавирусу планируется запустить c 28 мая 2020 года. Стоимость такого анализа составит 2 тыс. 800 руб. Сдать его сможет каждый желающий, посетив клинику. Основное условие – отсутствие у пациента симптомов ОРВИ и повышенной температуры. Пока услуга будет доступна только в Москве, в будущем мы предложим её пациентам в клиниках нашей сети в других городах России", – комментирует генеральный директор сети клиник "Будь Здоров" Филипп Миронович.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 20.05.2020