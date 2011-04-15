Сбербанк, "Азбука Вкуса" и Visa открыли магазин без касс и продавцов

Сбербанк, розничная сеть "Азбука Вкуса" и международная платёжная система Visa открыли первый в России магазин, оснащённый системой компьютерного зрения. Об этом говорится в сообщении банка.



Чтобы воспользоваться новым сервисом, покупателю необходимо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка и зарегистрироваться в нём, привязав к своему аккаунту банковскую карту для оплаты покупок и e-mail, на который будут приходить чеки.



Для совершения покупок в таком магазине достаточно на входе в зону Take&Go отсканировать QR-код из мобильного приложения от Сбербанка, взять с полок нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически. Сейчас технология пилотируется в закрытом режиме на ограниченном количестве клиентов в магазине "Азбука Вкуса", который находится в деловом центре "Москва-Сити" (башня "Федерация", Пресненская набережная, 12), но уже в течение месяца будет доступна всем желающим.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 20.05.2020