Банк "Уралсиб" снизил ставки по ипотечным программам

Банк "Уралсиб" снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Об этом говорится в сообщении банка.



Максимальное снижение произошло по программам на покупку строящегося жилья и на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков - при сумме кредита 5 млн руб. и выше.



Минимальная ставка по программам на покупку жилья на первичном рынке и рефинансированию ипотечных кредитов сторонних банков для кредитов от 5 млн руб. теперь составляет 8.99% годовых, для кредитов на покупку жилья на первичном рынке до 5 млн руб. минимальная ставка составляет 9.49% годовых, а для рефинансирования - от 9.79%. По программам на покупку жилья на вторичном рынке минимальная ставка также составляет 9.49% годовых. По программе "Лёгкий старт" с возможностью сокращения платежа в первые 24 месяца ставка составляет от 9.99% годовых. Также ставки были снижены и по программе целевого и нецелевого кредитования под залог имеющейся недвижимости - минимальная ставка теперь составляет 11.49% годовых.



Банк "Уралсиб" (ИНН 0274062111) образован в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. До декабря 2001 года банк назывался "Республиканский инвестиционно-кредитный банк "БашКредитБанк". В сентябре 2006 года к нему были присоединены Автобанк-НИКойл, ИБГ "НИКойл", Брянский народный банк и Кузбассугольбанк. Банк "Уралсиб" является основным активом финансовой корпорации "Уралсиб".



Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за 2019 год составила 12.8 млрд руб.



"AK&M" от 20.05.2020