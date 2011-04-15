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20/05/2020
12:18

Доля женщин - заёмщиков ипотеки составляет 56%, Абсолют Банк

По данным Абсолют Банка на начало мая 2020 года, женщин-заёмщиков, которые оформили на себя ипотечные кредиты, на 12% больше чем мужчин.

"Женская доля" на сегодняшний день составляет в среднем 56%. В начале апреля мужчин было на 5% больше - их доля составляла почти 49%.

Самые активные представительницы прекрасного пола живут в Вологде, Архангельске, Омске и Челябинске. В этих городах доля женщин-заёмщиков превышает 65%, а в Перми и вовсе достигла 70%. В Москве и Санкт-Петербурге дамы берут ипотеку примерно в 53% случаев. В Красноярске мужчины и женщины оформляют на себя жилищные кредиты одинаково часто.

Абсолют Банк планирует до 1 ноября 2020 года в рамках программы "Ипотека с господдержкой 2020" выдать жилищных кредитов на 20 млрд руб.

ПАО АКБ "Абсолют Банк" - универсальный коммерческий банк, работающий на российском финансовом рынке с 1993 года. Основной акционер - ПАО "Объединённые Кредитные Системы" (входит в структуры НПФ "Благосостояние").

"AK&M" от 20.05.2020
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