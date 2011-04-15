РФПИ способствовал обмену гуманитарной помощью между Россией и США для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении РФПИ.



Согласно итоговым договорённостям, фонд полностью оплатил поставку российского груза в США, а американская сторона оплатила поставку ответного американского груза из 200 аппаратов ИВЛ в РФ.



РФПИ также проинвестировал в производство тестовых систем, фармацевтического препарата Фавипиравир и медицинского оборудования для борьбы с коронaвирусом.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами более чем из 15 стран на общую сумму более $40 млрд.



"AK&M" от 20.05.2020