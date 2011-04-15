Операционная прибыль Fortum за январь-март составила 592 млн евро

Корпорация Fortum опубликовала промежуточный отчёт за январь-март 2020 года, говорится в сообщении компании.



Так, сопоставимый показатель EBITDA составил 543 млн евро (545 млн евро в I квартале 2019 года). Сравнительная операционная прибыль составила 393 млн евро (408 млн евро в I квартале 2019 года), -4%.



Операционная прибыль составила 592 млн евро (+0.65%).

Такой рост вызван продажей предприятия централизованного теплоснабжения и охлаждения в Йоэнсуу, Финляндия, в размере 431 млн евро и единовременное влияние на неденежный доход в размере 222 млн евро от того, что Uniper стала дочерней компанией Fortum.



Прибыль на акцию составила 1.05 евро. Денежный поток от операционной деятельности составил 1114 млн евро (751 млн евро годом ранее).



Fortum - ведущая компания в области экологически чистой энергетики, которая обеспечивает своих потребителей электроэнергией, теплом и холодом, а также предлагает интеллектуальные решения для более эффективного использования ресурсов. В компании работает около 8 тыс. профессионалов в странах Северной Европы и Балтийского региона, России, Польше и Индии. В 2019 году выручка от продаж составила 5.4 млрд евро. Акции Fortum обращаются на бирже Nasdaq Хельсинки. Штаб-квартира корпорации Fortum находится в Эспоо, Финляндия.



ПАО "Фортум" является одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру компании входят восемь теплоэлектростанций. Пять из них - в Челябинской области, три - в Тюменской области, в том числе Няганская ГРЭС (Нягань, ХМАО-Югра) - одна из самых крупных и современных тепловых электростанций России. Портфель производственных активов компании также включает ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции, которые находятся в Оренбургской области и Республике Башкортостан.



Суммарная мощность генерирующих объектов "Фортум" по электрической энергии составляет 4928 МВт. Совокупная мощность электростанций компании по тепловой энергии - 8437 МВт.



ПАО "Фортум" входит в дивизион "Россия" корпорации Fortum, который включает также участие Fortum в ПАО "ТГК-1" (29.5%).



"AK&M" от 20.05.2020