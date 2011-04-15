Росстандарт продлил срок действия одобрений типа транспортного средства

Росстандарт принял решение продлить на шесть месяцев срок действия одобрений типа транспортного средства и одобрений типа шасси. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Решение распространяется на одобрения типа, срок действия которых заканчивается в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года.



Продление одобрений типа осуществляется на основании заявок в органы по сертификации, представленных в электронном виде без приложения документов и сведений, предусмотренных пунктом 62 ТР ТС 018/2011, а также при соблюдении следующих условий: соответствие типов транспортных средств (шасси) требованиям, действующим на момент оформления; наличие действующих деклараций о соответствии и сертификатов соответствия транспортного средства требованиям, предусмотренным приложениями N 2, 3 и 6 ТР ТС 018/2011; представление одобрений типа органами по сертификации в Росстандарт для рассмотрения и утверждения через систему электронных ОТТС, разработанную АО "Электронный паспорт".



Напомним, что ранее Росстандарт начал переход на оформление ОТТС в электронном виде.



"AK&M" от 20.05.2020