В РФ с 20 марта по 19 мая вернулись более 182 тыс. россиян

В РФ с 20 марта по 19 мая 2020 года вернулись более 182 тыс. россиян. Об этом сообщила Росавиация.



С 20 марта были организованы вывозные рейсы из Марокко, стран Латинской Америки, ОАЭ, Молдавии, Китая, Испании, Израиля, Германии, Португалии, Сербии, Египта, Королевства Саудовская Аравия, Вьетнама, Филиппин, Мальдивской Республики, Сейшельских островов, Танзании, Маврикия, ЮАР, США, Таиланда, Турции, Индонезии, Черногории, Японии, Южной Кореи.



С 7 апреля ввоз граждан России из-за рубежа осуществляется в соответствии с алгоритмом, утверждённым Оперативным штабом при Правительстве РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, во взаимодействии с Минкомсвязью РФ, МИД РФ и его загранучреждениями, Роспотребнадзором и главами субъектов регионов РФ.



С 7 апреля по 19 мая было возвращено более 19.7 тыс. россиян, выполнено 155 рейсов. Наибольшее количество вывозных рейсов выполнено из Таиланда - 27. Из них из Бангкока - 24. Этими рейсами вернулись домой более 5.8 тыс. соотечественников. Кроме того, было выполнено семь рейсов из Денпасара, доставлено более 1.8 тыс. человек. Из Гоа и Дели в Россию прилетели более 1.7 тыс. граждан, было выполнено шесть вывозных рейсов. Из США было выполнено пять рейсов, домой доставлено около 1.2 тыс. россиян. Помимо этого, был выполнен 21 рейс из пунктов Европы, из них 5 рейсов из Турции.



В программе вывозных рейсов участвуют 12 российских авиакомпаний: "Аэрофлот", "Россия", "Аврора", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Азур Эйр", "ЮТэйр", "Роял Флайт", "Якутия", "ИрАэро", "Нордавиа", "Икар".



Рабочая группа Росавиации продолжает формировать график вывозных рейсов. В график до 25 мая включены рейсы из Мальты, Ларнаки, Ташкента, Душанбе, Тривандрума, Калькутты, Дубая, Бишкека, Куала-Лумпура, Пномпеня, Гоа, Дели, Рима и Нью Йорка.



Даты выполнения рейсов и их маршруты, количество пассажиров, а также выполняющие их авиакомпании могут меняться на основании оперативных данных, полученных Рабочей группой при фактической подготовке каждого рейса.



"AK&M" от 20.05.2020