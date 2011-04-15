Совет директоров Роснефти 21 мая рассмотрит вопрос о назначении единоличного исполнительного органа

Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" 21 мая 2020 года рассмотрит вопрос о назначении единоличного исполнительного органа. Об этом говорится в сообщении компании.



Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет главный исполнительный директор. В настоящее время главным исполнительным директором Роснефти является Игорь Сечин. Он занимает эту должность с мая 2012 года. Также он является председателем правления, заместителем председателя совета директоров компании.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.



"AK&M" от 20.05.2020