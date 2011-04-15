ВТБ предупреждает о мошенничестве через объявления о работе

Специалисты ВТБ выявили вид мошенничества, при котором злоумышленники размещают объявления о вакансиях, например, тестировщика мобильных приложений для кандидатов без опыта работы, и в процессе якобы "тестирования" кандидата просят установить как бы "для контроля" программы удалённого доступа к компьютеру или смартфону. Об этом говорится в сообщении банка.



Целью удалённого доступа к устройству является получение средств клиента через банковские приложения.



Мошенники в объявлениях указывают, что опыт работы не требуется, необходим только телефон. Злоумышленники с помощью удаленного доступа могут попасть в личный кабинет клиента и снять денежные средства, подтверждая это кодами из СМС или push, которые также видны через программы удалённого доступа на телефоне клиента.



Данный вид мошенничества является одним из вариантов социальной инженерии, на которую приходится наибольшая доля попыток злоумышленников получить доступ к средствам граждан.



ВТБ просит клиентов быть бдительными, рекомендует не устанавливать по просьбе неизвестных лиц программы удалённого доступа к компьютерам и смартфонам и проверять, какие разрешения для приложений вы даете при установке. Специалисты банка также напоминают, что сотрудники службы безопасности кредитных организаций не связываются с клиентом самостоятельно, не используют программы удалённого доступа для решения вопроса со списаниями или разблокировкой.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.



"AK&M" от 20.05.2020